Орловщина обучает молодых мам и пожилых граждан В регионе продолжают действовать программы профессионального обучения и дополнительного образования, а также переобучения и повышения квалификации.





Они направлены на лиц предпенсионного возраста и граждан от 50 лет. На участие курсах также могут рассчитывать женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и мамы с детьми дошкольного возраста, если они не имеют трудоустройства и обратились в службу занятости с применением сертификатов на образование.



С начала года по август бесплатно прошли эти курсы 30 граждан старшего поколения и 40 женщин – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

25 августа 2020 года



