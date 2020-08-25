Объем бытовых услуг в Орловской области снизился С начала этого года по август, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, падение составило 25,4%.





На данный момент, оказанные бытовые услуги орловцам в 2020 году оцениваются в сумму 2,3 млрд рублей. Индекс объема последних просел всем видам работ. Наиболее пострадали услуги бань и душевых, фотоателье, ремонта обуви и различных бытовых приборов – объем уменьшился на 55,9%, 52,1%, 39,4% и 38,7% соответственно.



Больше всего услуг населению в рамках бытовых работ было оказано в сфере строительства жилья – 31% от всего объема, следом идут услуги фотоателье и парикмахерских с показателями в 25,2% и 12,3% соответственно – сообщает региональное управление службы статистики.





Артём Ежаков

25 августа 2020 года



