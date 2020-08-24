Сегодня на улице Комсомольской в Орле произошло лобовое столкновение легковой иномарки и автомобиля ГАЗель Есть пострадавшие.





Как предварительно установлено полицейскими, на встречку выехал водитель Рено Логан. В результате столкновения с фургоном, в легковом автомобиле пострадала пассажирка, с места ДТП женщину госпитализировала бригада скорой помощи.





Иван Суверин

24 августа 2020 года



