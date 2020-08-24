Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- За резонансное ДТП с гибелью пассажиров водитель трамвая сегодня приговорена к четырем годам колонии-поселения.



- Орловские земледельцы уже убрали 3 млн тонн зерна. Средняя урожайность почти 47 центнеров с гектара.



- Миллионы - в безопасные и качественные дороги. Где уже заканчивается ремонт в Орле, и на какие дороги в ближайшее время придет тяжелая техника?



- Они умеют исполнять мечты. Мы пообщались с волонтерами-волшебниками, которые сегодня помогли сбыться заветному желанию трехлетней орловчанки.



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Вести-Орёл

24 августа 2020 года



