Здоровье – на первом месте: ТФОМС Орловской области отвечает на вопросы «Орловского информбюро» Как вести себя в условиях повышенного риска заражения COVID-19? Какие возможности при этом даёт полис ОМС? Когда будет возможно прохождение диспансеризации и как связаться со своим страховым представителем? – на эти и другие важные темы редакция «Орловского информбюро» побеседовала с руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования Романом Федяковым.





Роман Петрович, начнём вот с чего: пандемия продолжается, но провести отпуск вне дома мечтают большинство орловцев. Случиться, конечно, может всякое, поэтому нужно точно знать - можно ли получить медицинскую помощь по полису ОМС в другом городе? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Конечно! Полис ОМС действует на всей территории Российской Федерации. Медицинская помощь по полису ОМС будет оказана в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования бесплатно, если случай относится к страховым и выбранная медицинская организация принимает участие в программе ОМС. Проблем возникнуть не должно, но если всё же что-то пойдёт не так, вам следует незамедлительно обратиться к страховому представителю страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС. Телефоны указаны на полисе ОМС или на официальном сайте страховой медицинской организации. Лучше внесите их в список контактов заранее. Вопрос от наших читателей: если семья живёт не по месту прописки, к какому медицинскому учреждению она должна быть прикреплена? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Спасибо, это хороший вопрос. Орловцам следует знать, что прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (то есть к поликлинике), осуществляется как по территориально-участковому принципу, так и по выбору пациента. Территориально-участковый принцип предусматривает оказание медицинской помощи пациентам, проживающим на территории участков, и действует по умолчанию, то есть до момента выбора гражданином другой медицинской организации. Для прикрепления по выбору пациенту следует обратиться в медицинскую организацию с соответствующим заявлением, а также предоставить необходимые документы (для граждан Российской Федерации старше 14 лет – это паспорт и полис ОМС).

Но помните: право на выбор медицинской организации может быть реализовано не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания). Прикрепление осуществляется с учетом согласия выбранного Вами врача. Вместе с тем, принимая решение о выборе медицинской организации, стоит учитывать, что по вызову на дом приходит только участковый врач, закрепленный за данным участком. Поэтому, открепляясь от поликлиники по месту жительства, пациент фактически лишается права бесплатного вызова врача на дом. После подачи заявления гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому. Вернёмся к самой обсуждаемой теме полугодия. Возможно ли застрахованному лицу сделать тест на СОVID бесплатно и при каких условиях? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: По полису ОМС любые обследования, в том числе на COVID-19, проводятся при наступлении страхового случая, т.е. при наличии симптомов заболевания. Что касается COVID-19, то в первую очередь, у пациента должны присутствовать симптомы инфекционного заболевания: температура тела выше 37,5 °C, а также наличие одного или нескольких из следующих признаков: кашель – сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, слабость, головная боль, диарея). Также исследования на COVID-19 проводятся пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония», лицам старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания и пациентам перед плановой госпитализацией. Если симптомы заболевания отсутствуют, и нет направления лечащего врача на плановую госпитализацию, то по полису ОМС сделать тест на СОVID бесплатно нельзя. Что делать, если все симптомы СОVID-19 в наличии, а в медучреждении отказываются проводить тестирование? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Нужно позвонить в свою страховую медицинскую организацию. Несмотря на ограничительные мероприятия страховые представители продолжают отвечать на вопросы по телефонам круглосуточных горячих линий, а также сопровождать застрахованных граждан на всех этапах оказания им медицинской помощи. Номера телефонов находятся на информационных стендах в регистратурах медицинских организаций или на сайтах страховых компаний и Фонда. Опять же рекомендую вам внести эти номера в свой список контактов. Также в медицинских организациях установлены телефоны горячей линии без набора номера, которые имеют непрерывно действующий канал связи со страховым представителем. Достаточно будет поднять трубку телефона, дождаться связи с оператором и задать вопрос. А планируется ли делать по полису ОМС исследование на антитела к СОVID? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Нет, не планируется. В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» страховое обеспечение в соответствии с базовой программой ОМС устанавливается исходя из стандартов и порядков оказания медицинской помощи, установленных Минздравом России. Оказание медицинской помощи по СОVID осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19» и Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции СОVID-19». Эти нормативные документы не предусматривают тестирование населения на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. В регионе постепенно отменяются ограничительные мероприятия, возобновляется оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения. Как узнать – нужно и можно ли нам уже проходить это мероприятие? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: В настоящее время медицинскими организациями сформированы списки лиц, подлежащих диспансеризации и профилактическому осмотру, и переданы в страховые медицинские организации для работы по информированию граждан. В списки пока не включены граждане старше 65 лет. Информирование страховые компании осуществляют путем телефонных звонков, SMS-оповещений, почтовых рассылок, адресных визитов. Обязательно согласовать время прохождения диспансеризации с участковым терапевтом поликлиники, к которой вы прикреплены, также это можно сделать в кабинете медицинской профилактики поликлиники. Напоминаю, что профилактический осмотр и диспансеризация проводятся в поликлиниках по месту жительства (или прикрепления) гражданина бесплатно при предъявлении полиса ОМС. Профилактический осмотр проводится ежегодно с 18 лет как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения. Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше. Для каждого возраста (как мужчин, так и женщин) определен свой набор исследований. Перечень исследований по возрастам можно посмотреть в приложении 1 к приказу Минздрава России от 13 марта 2019 года № 124н. Подробную информацию о порядке и условиях прохождения диспансеризации и профилактических осмотров можно получить у страховых представителей, в регистратурах поликлиник или по телефону горячей линии ТФОМС Орловской области: 8-800-200-77-45. А будут ли приняты профилактические меры в медицинских организациях при оказании плановой помощи и проведении диспансеризации с целью нераспространения COVID-19? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Безусловно! В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Орловской области от 7 августа 2020 года № 650 при возобновлении оказания плановой медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, диспансеризации и профилактических медицинских осмотров медицинские организации обеспечивают: - прием пациентов с соблюдением мер социального дистанцирования; - соблюдение нормативных требований по наполняемости палат; - средствами индивидуальной защиты медперсонал и пациентов, находящихся на лечении в круглосуточном стационаре; - соблюдение режима проветривания в помещениях и использование устройств обеззараживания воздуха; - систематическое проведение дезинфекции помещений; - ежедневный контроль за состоянием здоровья медицинского персонала. Помимо этого пациентам перед плановой госпитализацией проводятся обязательные исследования на COVID-19. Исследование осуществляет поликлиника, к которой прикреплен пациент. Ну, и в финале беседы: стоит ли придерживаться профилактических мер по СОVID-19 в том же объёме или допустимы послабления? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Это необходимо! Мы достигли определённых успехов по сдерживанию распространения заболевания, нужно сохранить эти темпы и осенью, когда здоровье начинает подвергаться прочим испытаниям. Предсказать развитие событий сложно, но сберечь своё здоровье мы должны непременно. Мойте руки, избегайте людных мест и близких контактов – рекомендации всё те же, но они эффективны!





Ирина Костина

25 августа 2020 года



