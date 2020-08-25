Осенью на Орловщине изменят положение шести систем автофиксации нарушений Их монтаж завершится до 1 сентября, а заработают они до 1 октября.





Чиновники объяснят перемещение этих комплексов мерами по повышению безопасности на дорогах. Сейчас в области действует 121 система автофиксации нарушений ПДД, также действует 28 передвижных и 4 мобильных комплекса, созданы автоматизированные места первичной обработки данных и серверное оборудование – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

25 августа 2020 года



