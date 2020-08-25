Орловцев призывают облагородить областной центр

Стартовал экомарафон «Сделаем Орёл чище!».

Управляющим компаниям предложено активнее выполнять работы по благоустройству и санитарной очистке территорий, относящихся к имуществу многоквартирных зданий, а владельцам земли и строений облагородить прилегающие к ним участки.

Любой желающий может просто прибраться на личном участке или городской территории и автоматически стать участником акции, которая завершится 19 сентября.