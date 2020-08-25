Орловцев призывают облагородить областной центр

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Орловцев призывают облагородить областной центрСтартовал экомарафон «Сделаем Орёл чище!».
Управляющим компаниям предложено активнее выполнять работы по благоустройству и санитарной очистке территорий, относящихся к имуществу многоквартирных зданий, а владельцам земли и строений облагородить прилегающие к ним участки.
Любой желающий может просто прибраться на личном участке или городской территории и автоматически стать участником акции, которая завершится 19 сентября.
Также специалисты рекомендуют не сажать растительность до начала октября – при высокой температуре саженцы не приживутся – отмечено в сообщении городской администрации
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Артём Ежаков
25 августа 2020 года