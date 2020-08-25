Ветеринарам Орловщины пополнили автопарк Для их нужд закуплены три «Лады Ларгус» и УАЗ «Фермер».





На приобретение машин потрачено 3,2 млн. рублей бюджетных средств. Также региональному Управлению ветеринарии ежегодно выделяются федеральные деньги на закупку лекарств для предупреждения и борьбы с животными болезнями. За первое полугодие 2020 на эти цели получено 3,7 млн рублей – отмечено на информационном портале Орловской области.









Артём Ежаков

25 августа 2020 года



