На Орловщине расселят 127 аварийных жилых домов до 2025 года Жителям с договором соцнайма жилье заменят, собственникам предложат оценочную выкупную сумму.





До конца этого года планируется расселить 20 многоквартирных домов, до конца следующего – 13. На данный момент согласились с условиями 102 человека из 170. Переселенцам предложена жилплощадь в доме № 48 на улице Космонавтов в доме № 18 на Родзевича-Белевича. Сейчас эти здания достраиваются – сообщили в городской администрации.





Артём Ежаков

25 августа 2020 года



