Коронавирус: еще два человека скончались в Орловской области По состоянию на сегодня в регионе 42 новых случая COVID-19.







По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию на 25 августа выявлено 42 новых случая заражения COVID-19. Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6769 случаев коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время – 1371. Выздоровели – 5295. Умерло - 103.

Масочный режим в регионе продлен до 31 августа. Ограничительные мероприятия по коронавирусу могут продлить на сентябрь





Орловское Информбюро

25 августа 2020 года



