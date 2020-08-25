На перекрестке в Орловской области фура столкнулась с «пятнашкой»

ДТП произошло вчера утром на 19 километре трассы Р-120.

62-летний водитель КАМАЗа не уступил путь автомобилю ВАЗ-211540 на перекрестке неравнозначных дорог, из-за чего произошло столкновение. 23-летний водитель отечественной легковушки позднее сам обратился в одно из медучреждений области. Там ему оказали помощь, после чего пострадавший был отпущен.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – сообщили в региональном управлении ГИБДД.