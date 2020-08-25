Двое пострадали в Мценске из-за аварии трёх легковушек

ДТП произошло накануне вечером.

59-летняя автолюбительница на «Джили» не рассчитала безопасную дистанцию до «Лады Ларгус», которая ехала впереди иномарки. Из-за столкновения первых двух машин, отечественная легковушка по инерции зацепила на встречке «Опель Вектра».



В результате аварии пострадали 59-летняя пассажирка «Джили» и водитель «Опеля».

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.