Орел стремится к полету Центральный планерный аэроклуб был построен в 1939 году. Он был одним из первых в стране. Летное поле в деревне Пугачевка, площадью более 200 гектаров - место силы для летчиков, парашютистов и, конечно же, планеристов.





Орел принимал Чемпионат Европы и мира, видел мастерство лучших планеристов, записал в свою историю не один рекорд. Возвращение сюда таких турниров, как Чемпионат России, доказательство, что шансы вернуть былую славу «безмоторным» орловским крыльям - есть. Дмитрий Тимошенко, президент Федерации планерного спорта России: «Еще со времен сборной планерного спорта СССР это была базовая точка для подготовки спортсменов для участия в разных соревнованиях, начиная от соцстран и заканчивая Чемпионатами Мира. Ну а сегодня, уж конечно, замечательно, если все это возрождается. Вон просторы какие! Такого аэродрома нигде в стране нет, с таким количеством возможностей. Не развивать это было просто глупостью». Сейчас у орловского аэроклуба - нелегкие времена. Переход земли из одного вида собственности в другую, смена владельца, да и инфраструктура давно нуждается в обновлении. Проблем много. Но много в Орле и тех, кто помнит, как может быть иначе, кто слишком влюблен в небо и готов сделать для него многое. Дмитрий Тимошенко, президент Федерации планерного спорта России: «Спорт развивается сейчас энтузиастами. Теми, кто хочет летать. Это интересный вид спорта, популярный, развивающий. Это вид спорта на всю жизнь». Чтобы вновь начать летать – нужны планеры. Делают их в основном в Европе. Одна фирма есть в Южной Африке. Отличилась и Россия. В нашей стране получаются лучшие в мире планеры для фрифлая. Дмитрий Тимошенко, президент Федерации планерного спорта России: «Планеристы делятся на тех, кто, как мы, упертые, участвуют в соревнованиях, получают адреналин от гонок. А есть те, кому это не надо. Они просто получают удовольствие от полетов». Планер - транспорт безмоторный. А как же он летает? Дмитрий Тимошенко, президент Федерации планерного спорта России: «Мотора у нас нет, мы берем от природы то, что она нам дает. Солнышко греет землю, земля греет воздух, воздух поднимается вверх. Такая простая цепочка. Солнце нет - никто никуда не летит. Если мы с вами оглянемся, под таким облачком энергия движения воздуха вверх – это где-то примерно здоровенный состав, вагонов 40, движущийся со скоростью 70 км в час. Мы от этого берем маленькую долю энергии для того, чтобы подняться вверх». Взлететь под облака за счет энергии солнца – это одно. Но куда дальше? Как определяют маршрут в соревнованиях планеров? Дмитрий Тимошенко, президент Федерации планерного спорта России: «Суть планерного спорта – гонки по заранее известной дистанции. В Формуле-1 гонщики едут по заранее известной трассе. В планерном спорте с утра на брифинге маршрут определяет судейская коллегия. Дистанция может достигать, здесь в Орле, например, и 500 километров. Даются точки GPS, их вводят в бортовые компьютеры и после этого, соблюдая определенные правила, происходит гонка». В небо планеры забрасывают самолеты. Но приземляются они самостоятельно. Удивительный вид спорта, который называют «воздушными шахматами». Спорт с машиной, где не нужно бензина. Спорт, для которого Орел, практически родной город.





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



