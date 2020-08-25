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ДТП на Комсомольской в Орле. Подробности

Авария, в которой лоб в лоб столкнулись легковой «Рено» и ГАЗель, произошла накануне вечером. Пострадали два человека. Вместе с сотрудниками ГИБДД и медиками на месте ДТП работал Иван Суверин.


Как отметили в ГИБДД, несмотря на то, что никто из участников аварии разрешенную скорость существенно не превысил, лобовой удар встречных машин оказался довольно сильным. Водителя «Рено Логан» защитила подушка безопасности, а вот женщина, находящаяся на заднем сидении автомобиля пострадала сильно.
 
По словам водителя ГАЗели, именно встречный «Рено» подставил под удар свой капот. Водитель «Рено» пояснил: на «встречке» он оказался в результате заноса.
 
По итогам первичного дознания на месте происшествия у инспекторов сложилась такая картина ДТП: водитель 1975 года рождения управлял автомобилем «Рено Логан», двигался по улице Комсомольской со стороны переулка Дарвина, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗель». В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» - женщина, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, получила травмы, и каретой скорой медицинской помощи была доставлена в одно из лечебных учреждений города Орла.Кроме того, в детскую областную больницу угодил 15-летний пассажир «Рено».  При этом не исключается, что официальное количество пострадавших в аварии может возрасти - водитель ГАЗели также получил ушибы.
 
Как говорят инспекторы, в условиях часа-пик одного ДТП достаточно, чтобы запустить цепную реакцию. Так случилось и на этот раз: новое столкновение произошло буквально в пятидесяти метрах от места происшествия. Правда, на этот раз обошлось без пострадавших. Зато автомобильный трафик на Комсомольской еще более замедлился.



Иван Суверин
25 августа 2020 года
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