В Орле прошел товарищеский матч по американскому футболу Орловские Eagles принимали на своем поле воронежских Ducks.





Встреча закончилась со счетом 40:22 в пользу гостей. По словам футболистов Eagles, рассчитывать на большее в игре им помешало отсутствие сыгранности. Многие игроки нашей команды проводили первую или вторую игру за клуб. От этого в игре хозяева допускали ошибки: как в нападении, так и в защите. Во второй половине игры наша команда набрала обороты, но времени на то, чтобы сократить отставание не хватило.





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



