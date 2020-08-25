Иван Залогин ответил за статистику по коронавирусу Вопрос о «плохих цифрах» руководителю регионального управления здравоохранения был задан на онлайн-брифинге.





Иван Залогин: «По данным оперативного штаба за последнюю неделю в ЦФО без учета Москвы выздоровело чуть более пяти тысяч человек. Наиболее позитивная динамика отмечается, в том числе и в Орловской области. Прирост выздоровевших у нас составил более пяти процентов. Если брать по показателям – то, что мы выявляем ежедневно, порядка 40-50 человек. Причина – большое количество проводимых тестов. Наших соседей по ним мы обгоняем. В определенные дни количество тестов достигает полутора тысяч в сутки. Чем больше будем тестировать, тем больше будем выявлять. На это и настроена вся система здравоохранения».





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



