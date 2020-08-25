Иван Залогин: в Орле от коронавируса умирают реже, чем в России Речь - о текущих средних показателях.





Последние статистические данные руководитель регионального управления здравоохранения Иван Залогин привел сегодня на онлайн-брифинге. Иван Залогин: «К сожалению, мы уже перешагнули за сотню умерших. Во всех случаях проводятся соответствующие проверки, не только в медицинских организациях, но и службами Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Если посмотреть показатель по России – 1,71% умерших. По Орловской области – 1,52%. Несмотря на то количество, что есть, мы – не антилидеры».





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



