Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины Заболевшие продолжают оставаться под наблюдением регионального Роспотребнадзора и областного департамента здравоохранения.





Сейчас COVID-19 обнаружен у 3287 жителей Орла, 783 подтвержденных случая – в Орловском районе, 604 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 255 человек инфицировано в Урицком районе, 243 – в Ливнах, 203 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 103 – в Хотынецком районе, 110 − в Ливенском районе, 84 - в Свердловском районе, по 81 – в Новосильском и Кромском районах, 77 - в Верховском районе, 73 − в Покровском районе, 67 – в Малоархангельском районе, 65 - в Глазуновском районе, 64 – в Шаблыкинском районе, 61 – в Знаменском районе, 58 − в Должанском районе, 56 - в Залегощенском районе, 41 – в Троснянском районе, 39 – в Колпнянском районе, 28 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах – отмечено в сообщении регионального информационного портала.









Артём Ежаков

25 августа 2020 года



