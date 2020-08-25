За месяц 15 орловцев нарушили приговор Их выявили в результате планового совместного рейда региональных ФСИН и МВД.





В ходе инспекции силовики проверили выполнение осужденными предписанных ограничений и обязательств в районах города Орла. По её итогам удалось выявить 15 нарушителей порядка и условий отбывания наказания – в их отношении вынесены предупреждения и объявлены взыскания.



Для некоторых из них готовятся судебные представления с целью принятия дополнительных мер – сообщает пресс-служба областного УФСИН.





Артём Ежаков

25 августа 2020 года



