Кто из орловцев первый в очереди на прививку? На этот вопрос ответил руководитель регионального управления здравоохранения Иван Залогин.





В рамках сегодняшнего онлайн-брифинга руководителю регионального департамента здравоохранения был задан вопрос: кто первый имеет право сделать прививку от гриппа и коронавируса сразу после поставки вакцин в регион. Иван Залогин: «Дети, студенты, школьники. Группы риска, лица старше 65 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями, работники систем здравоохранения и образования, а также работники отдельных отраслей, участвующих в жизнеобеспечении региона. Мы ожидаем первую поставку вакцины от гриппа в первых числах сентября. Сразу же приступим к вакцинации. Вторая поставка – запланирована на октябрь. За счет средств федерального бюджета мы ожидаем прибытие свыше 370 тысяч доз вакцин. Вакцина от коронавируса ожидается в октябре. Если будут сроки сдвигаться – мы обязательно скажем».





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



