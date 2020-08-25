Орловец, убивший незнакомца гвоздём, уехал в тюрьму на 18 лет Второму мужчине повезло остаться в живых.







Трагедия развернулась в сентябре прошлого года. Свою преступную карьеру злоумышленник начал с кражи сотового телефона. Через пару дней пьяный мужчина повздорил с двумя незнакомцами. Далее конфликт перерос в насилие. Первой жертве преступник нанес множество ударов в шею, грудь и конечности двадцатисантиметровым гвоздём, из-за чего потерпевший умер на месте. Второй получил несколько ударов тем же гвоздем в грудь, но сумел скрыться в одном из магазинов и получить медпомощь. Также преступнику назначены штрафы по искам от потерпевших на сумму более 1,5 миллионов рублей – отмечено в сообщении региональной прокуратуры.

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Артём Ежаков

25 августа 2020 года



