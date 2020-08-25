Плановый прием в больницах Орловской области идет с осторожностью О том, что нужно знать, рассказал руководитель регионального управления здравоохранения Иван Залогин.





Сегодня состоялся онлайн-брифинг. Один из вопросов касался планового приема в орловских больницах. Иван Залогин: «Плановый прием в наших больницах идет с обязательным тестированием, чтобы не допустить заноса коронавируса. Кроме этого, количество людей, которые должны находиться в палатах, – ограничено. И все меры предосторожности, которые предписывает нам Роспотребнадзор в этой части, соблюдаются». Плановый прием больных в стационарах Орловской области начался 10 августа.





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



