Любовь к автотюнингу довела орловца до кражи

Злоумышленник снял спойлер с чужой «Шкоды».

Пострадавший автолюбитель оценил имущество в 16 000 рублей. По факту хищения полицейскими было возбуждено уголовное дело.



С помощью камер видеонаблюдения следователи вышли на 39-летнего местного жителя. Он пояснил, что заметил деталь для аналогичной марки своего автомобиля и присвоил её себе. Позднее он выбросил спойлер из-за трещины, появившейся на нём из-за снятия.



В данный момент фигурант отпущен под подписку о невыезде, он возметил ущерб пострадавшему – отмечено в сообщении регионального УМВД.