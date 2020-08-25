Орловские спасатели продолжают рассеивать «эхо войны»

Накануне специалисты МЧС уничтожили 7 единиц взрывчатки.

Две «лимонки», одну РГД-42 и запал от гранаты ликвидировали возле деревни Подберезово. Один 105-мм артиллерийский снаряд, 76-мм боеприпас и одна РГД-33 обезврежены около села Кривцово.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 28 раз, из них восемь выездов на ликвидацию горения сухой травы и мусора и 20 – на различные происшествия – отмечено в сообщении регионального управления МЧС.

Фото ГУ МЧС по Орловской области

