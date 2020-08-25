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В орловской больнице им. Семашко случилось «прибавление»

В медучреждении появился новый компьютерный томограф. Подробности о поставке нового медоборудования в регион рассказал руководитель регионального управления здравоохранения Иван Залогин.


Иван Залогин: «На этой неделе начнутся монтажные работы, которые займут некоторое время. Затем будет ввод в эксплуатацию, пуско-наладочные работы, обучение персонала. Нужно будет оформить определенные разрешительные документы. Мы ожидаем, что во второй половине сентября этот аппарат сможет начать проводить исследования. Исследования будут делаться тем пациентам, которые находятся на лечении в больнице имени Семашко. Напомню, этот аппарат четырехсрезовый. Ранее такого оборудования больница Семашко не имела. При запуске этого оборудования возможности больницы расширятся. При этом имеющее оборудование будет больше работать на выявление коронавируса. Здесь мы увеличиваем доступность данного вида услуг».



Анастасия Дорохова
25 августа 2020 года
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