Контроль ситуации по коронавирусу в орловских школах возложен на администрацию До первого сентября – меньше недели.





В преддверии учебного года руководитель регионального управления здравоохранения Иван Залогин рассказал о том, как будут жить образовательные учреждения в новых условиях.



Иван Залогин: «Контролировать ситуацию в школах будет администрация, управление образования. В случае выявления у ребенка температуры, будут приходить на помощь медики, которые будут разбираться в ее причинах. Если будет необходимо делать тест – он будет проведен».





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



