Орловский бизнес стал больше инвестировать в основной капитал За первое полугодие этого года в него поступило на 18,9% больше денег, чем за такой же период 2019-го.





Общий объем инвестиций в областную экономику и соцсферу составил 25,4 млрд рублей, в то время как в прошлом году эта цифра составила 19,6 млрд рублей.



Больше всего было вложено в сельское и лесное хозяйства, охоту, рыболовство и рыбоводство – 39,9% от всех инвестиций, не учитывающих субъекты малого предпринимательства. Следом идут обрабатывающие производства с показателем в 36,8%. Другие отрасли получали менее 7% каждая – отмечено в сообщении Орелстата.





Артём Ежаков

25 августа 2020 года



