Сколько аппаратов ИВЛ в орловских больницах? Об этом во время онлайн-брифинга рассказал руководитель регионального управления здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «В конце марта распоряжением правительства были выделены средства на централизованную закупку аппаратов ИВЛ и распределение их по регионам. Мы подписали контракт еще в апреле, но в связи с известными событиями аппараты были отозваны. По второму контракту аппараты ИВЛ должны были быть поставлены до конца августа. Что и произошло. Сами аппараты были поставлены 8 августа, с 18-го по 21-е августа производились работы по сборке и вводу в эксплуатацию, 21-го – были «В конце марта распоряжением правительства были выделены средства на централизованную закупку аппаратов ИВЛ и распределение их по регионам. Мы подписали контракт еще в апреле, но в связи с известными событиями аппараты были отозваны. По второму контракту аппараты ИВЛ должны были быть поставлены до конца августа. Что и произошло. Сами аппараты были поставлены 8 августа, с 18-го по 21-е августа производились работы по сборке и вводу в эксплуатацию, 21-го – были введены в эксплуатацию . За все время работы с ковидом, больница Боткина получила 12 аппаратов ИВЛ, которые сейчас активно используют. Детская областная больница получила два аппарата. Кроме этого в больницу Семашко должно быть поставлено 50 аппаратов ИВЛ. Контракт был подписан в апреле, в мае 20 - были поставлены, но позже отозваны. Сейчас будет произведена замена этих аппаратов, и допоставлено еще 30 штук».





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



