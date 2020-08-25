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Каким оборудованием порадует орловцев нацпроект «Здравоохранение»?

Об этом рассказал руководитель регионального управления здравоохранения Иван Залогин.


Иван Залогин: «Министерство выделило средства, чтобы регион организовал 32 ФАПа. В настоящее время контракты подписаны на 43 конструкции. Мы ставим себе задачу, что до конца года мы сможем возвести порядка 44 конструкций. Напомню, что это модульные ФАПы, которые устанавливаются вместо аварийных, либо несоответствующих требованиям. После ввода в эксплуатацию новых ФАПов персонал просто перейдет работать туда. Кроме этого, мы ожидаем в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поставку в онкодиспансер линейного ускорителя. Он позволит увеличить пропускную способность учреждения. Туда же до конца года должен быть поставлен и компьютерный томограф. Также компьютерный томограф будет поставлен и в Ливенскую ЦРБ».
 
Также Иван Залогин сообщил, что компьютерный томограф появился в больнице им. Семашко в Орле.



Анастасия Дорохова
25 августа 2020 года
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