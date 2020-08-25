«Доз хватит на всех!» - Иван Залогин успокоил орловцев Речь идет о прививках от гриппа.





Сегодня состоялся онлайн-брифинг руководителя регионального управления здравоохранения Ивана Залогина.

Иван Залогин: «Доз вакцины от гриппа на всех желающих хватит. Роспотребнадзор сейчас ведет работу, чтобы трудовые коллективы закупали вакцину. В случае если коллективы не имеют здравпункта, но имеют возможности для проведения вакцины на предприятии, туда будут приходить наши прививочные бригады и, в соответствии со всеми мерами безопасности, будут производить вакцинацию. Для тех, кому положена вакцина в первую очередь, их будут приглашать в определённое время и проводить вакцинацию отдельно».





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



