Восьмимесячная орловчанка продолжает находиться на аппарате ИВЛ Однако это не связано с коронавирусом. Два теста у ребенка – отрицательные.





Подробности состояния маленького пациента НКМЦ им. Круглой рассказал руководитель регионального управления здравоохранения Иван Залогин.



Иван Залогин: «На прошлой неделе у ребенка был получен второй отрицательный тест на коронавирус. Он не является опасным с точки зрения коронавируса. Он переведен в общую реанимацию и продолжает лечение. Напомню, что ребенок находится на аппарате ИВЛ с января месяца, потому что имеет определенные состояния, которые только так лечатся. Заражение, скорее всего, произошло путем заноса со стороны медперсонала. Учитывая, что никаких последствий не имело, никаких мер к персоналу не применялось. Со стороны администрации контроль за ситуацией усилен».





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



