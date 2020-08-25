Иван Залогин: «Гарантий, что крупных вспышек коронавируса больше не будет, у нас нет» Последние новости о вспышке коронавируса в Богдановском доме-интернате рассказал руководитель регионального управление здравоохранения Иван Залогин.





О вспышке в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов стало известно 10 августа. На тот момент диагноз подтвердился у 24 сотрудников учреждения, симптомы появились и у 13 постояльцев. В последующие дни количество заболевших увеличилось.



Иван Залогин: «От этого никто не застрахован. Но это ни коим образом не освобождает от соблюдения мер предосторожности. Учитывая, что проверка не завершена, то говорить о чем-то конкретном преждевременно. Нужно дождаться проведения расследования и делать выводы. Напомню, что уже не один месяц персонал тестируется, они работают в закрытом режиме. Эти меры дают результат».





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



