Орловские чиновники обсудили эскизный проект парка Победы Окончательно его судьбу примут на сессии горсовета.





Проект согласован совместно с областным управлением по госохране объектов культурного наследия и городским управлением архитектуры и градостроительства.



В парке предлагается установить культурно-развлекательной зону со сценой, точки общепита и сеть вело- и беговых дорожек. Рассматривается возможность постройки детской и спортплощадок. Особый упор делается на доступность и функциональность территории – предусмотрены места для парковки, туалетов и беседок для отдыха в прибрежной зоне.



В парке Победе также будет размещена аллея памяти жертв оккупации – отмечено на официальном сайте горсовета народных депутатов.





Артём Ежаков

25 августа 2020 года



