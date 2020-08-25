Простуженные орловцы должны быть протестированы на коронавирус Об этом во время онлайн-брифинга рассказал руководитель регионального управления здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «По постановлению главного санитарного врача лица с симптомами ОРВИ подлежат тестированию на ковид. Установки доведены до наших медучреждений, и они, по моей информации, проводят их. Кроме этого, на 8-10 сутки контактных лиц также тестируют на коронавирус».





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



