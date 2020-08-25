Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В ожидании новоселья. Жильцы 20 аварийных домов в Орле должны быть расселены до конца этого года.



- В ДТП на Комсомольской, где лоб в лоб столкнулись легковушка и ГАЗель, травмированы женщина и подросток.



- В регионе в этом году будут приведены в порядок 43 дорожных объекта, протяженностью больше 120 километров.



- Продолжается марафон, который назвали «Оставайся донором». Внести свою лепту в спасение жизни может каждый.



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Вести-Орёл

25 августа 2020 года



