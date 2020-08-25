Орловская служба ГИМС возобновляет работу с подрастающим поколением Работа была приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.





На центральной спасательной станции Орла водные инспекторы провели день открытых дверей для учащихся гимназии № 34. Сотрудники ГИМС ставили целью помочь ребятам сформировать правильные взаимоотношения с водной стихией.



Владимир Зудин, врио начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Они ознакомились с вопросами обеспечения безопасности на воде, на маломерных судах, других плавательных средствах, а также для сдачи на право управления маломерным судном».





Иван Суверин

25 августа 2020 года



