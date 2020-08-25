Жители многоквартирных домов Болховского микрорайона жалуются на текущие крыши Многоквартирный дом, в котором живет героиня нашего материала, был сдан меньше пяти лет назад. Но при каждом дожде вода течет по стенам.





Когда орловчанка Анна Федина покупала квадратные метры в новом доме, то и предположить не могла, что дождь за окном с легкостью будет преодолевать крышу и буквально идти с потолка.



Анна Федина, жительница Болховского микрорайона г. Орла: «Потопы просто постоянные. Никакого ремонта невозможно сделать, никакую технику не повесить - все будет залито. И все время - в разных местах квартиры».

С подобной проблемой сталкиваются жильцы и других квартир - как этого дома, так и домов по соседству. Информацией люди активно делятся в социальных сетях.

Управляющая компания и застройщик свою ответственность признают. В управляющей компании предлагают написать заявление, рассмотреть которое должны в течение месяца, после чего застройщик проблему устраняет. Да вот только с первым дождем все вновь возвращается обратно.



В беседе с нами, директор управляющей компании «Жилстрой» сообщил, что вскоре будет выполнена дополнительная герметизация котельной и вентиляционного короба.



Владислав Гефель, директор АО «Жилстрой»: «Все это будет исправлено и исправляется. Чуть-чуть это затянулось из-за того, что с каждым жителем приходится работать индивидуально. Мы идем навстречу каждому жителю в удобное время по согласованию с ними, и после устранения причины будут устраняться последствия залития».

Кстати, сегодняшний ливень показал, насколько оперативно управляющая компания решила проблему. Наша героиня сообщила, что на ее заявку отреагировали оперативно - место протечки нашли и залатали. Более того, переклеили обои в комнате. Будем надеяться, что теперь осень с ее непогодой Анне не страшна.





Юлия Опанасюк

25 августа 2020 года



