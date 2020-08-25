вторник 25.08.2020 16:07:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Жители многоквартирных домов Болховского микрорайона жалуются на текущие крыши

Многоквартирный дом, в котором живет героиня нашего материала, был сдан меньше пяти лет назад. Но при каждом дожде вода течет по стенам.


Когда орловчанка Анна Федина покупала квадратные метры в новом доме, то и предположить не могла, что дождь за окном с легкостью будет преодолевать крышу и буквально идти с потолка.

Анна Федина, жительница Болховского микрорайона г. Орла: «Потопы просто постоянные. Никакого ремонта невозможно сделать, никакую технику не повесить - все будет залито. И все время - в разных местах квартиры». 

С подобной проблемой сталкиваются жильцы и других квартир - как этого дома, так и домов по соседству. Информацией люди активно делятся в социальных сетях.
Управляющая компания и застройщик свою ответственность признают. В управляющей компании предлагают написать заявление, рассмотреть которое должны в течение месяца, после чего застройщик проблему устраняет. Да вот только с первым дождем все вновь возвращается обратно.

В беседе с нами, директор управляющей компании «Жилстрой» сообщил, что вскоре будет выполнена дополнительная герметизация котельной и вентиляционного короба.

Владислав Гефель, директор АО «Жилстрой»: «Все это будет исправлено и исправляется. Чуть-чуть это затянулось из-за того, что с каждым жителем приходится работать индивидуально. Мы идем навстречу каждому жителю в удобное время по согласованию с ними, и после устранения причины будут устраняться последствия залития».

Кстати, сегодняшний ливень показал, насколько оперативно управляющая компания решила проблему. Наша героиня сообщила, что на ее заявку отреагировали оперативно - место протечки нашли и залатали. Более того, переклеили обои в комнате. Будем надеяться, что теперь осень с ее непогодой Анне не страшна.


Юлия Опанасюк
25 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.