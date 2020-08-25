Городские чиновники обсудили антитеррористическую деятельность На первый план вышел вопрос обеспечения безопасности в День знаний и во время выборов в Орловский облсовет.





Накануне 1 сентября образовательные учреждения обследуют на наличие взрывчатки, также в День знаний силовики проведут в них дежурство. В местах массового скопления людей также будут дежурить отряды силовиков.



С 17 августа начнется проверка 145 избирательных участков Орла – их также проинспектируют на наличие взрывоопасных предметов. На случай ЧС будет предусмотрена возможность эвакуации людей и документации в резервные пункты.



Все образовательные и избирательные учреждения оборудованы системами видеонаблюдения и металодетекторами, а также тревожными кнопками – отмечено в сообщении на официальном сайте администрации города Орла.





Артём Ежаков

25 августа 2020 года



