Орловским спасателям дым не помеха Газодымозащитники обновили свои навыки.





Их тренировка проходит в специальной камере с условиями, максимально приближенным к реальным. Дымокамера оборудована лестницами и лабиринтами, захламлена и имеет перепады высоты. Со всем этим огнеборцы сталкиваются в работе. Практические занятия проводятся в условиях задымленности и плохой видимости – для борьбы с этим газодымозащитники тренируются в спецснаряжении – информирует пресс-служба МЧС РФ по Орловской области.





Артём Ежаков

25 августа 2020 года



