Двое сирот из Болховского детского дома-интерната получили ключи от собственных квартир В этом помогли прокуроры, которые отстаивали права и интересы ребят в суде. Напомним, широкий общественный резонанс ситуация получила, когда выпускники учреждения обратились к президенту. Реакция последовала незамедлительно - генеральный прокурор страны поручил провести соответствующую проверку.





В Болховском детдоме Сергей Шерышев провёл всё детство и юность. Выпускником учреждения парень стал ещё 4 года назад, сейчас ему 22 года. Для самостоятельной жизни у него есть всё: специальность - он квалифицированный мастер росписи по дереву, бытовые навыки уборки, готовки. А самое главное - есть мечта и конкретный план действий. Единственное, чего не хватало Сергею, это своего жилья. Потому он и ещё несколько выпускников интерната, не добившись действий от властей, решили обратиться к президенту. Тогда-то дело и получило ход. Подключились надзорные и следственные органы, помогли ребятам отстоять интересы в суде. И вот первые итоги - двое сирот получили ключи от собственных квартир.



Максим Морозов, и.о. прокурора Болховского района: «По результатам взаимодействия с правительством Орловской области были выделены дополнительные денежные средства. В настоящее время 4 решения суда исполнены в полном объёме. Двум выпускникам предоставлено жильё. Исполнение иных решений суда, касающихся предоставления жилья выпускникам Болховского дома-интерната, находятся на контроле в прокуратуре Болховского района».

Правда, сами ребята их ещё не видели. Они сейчас проживают в интернате, а там карантин - никого не выпускают. Но прокурор района, после проверки квартир на пригодность для проживания там инвалидов, сразу показал ребятам фотографии. Они остались довольны.



Особым требованиям должно отвечать не только жильё, но и подъезд, где будет жить инвалид. В Болховском районе к решению этого вопроса подошли ответственно - есть пандус, ведущий в подъезд, двери позволят здесь проехать коляске, и, что самое главное, колясочник без проблем сможет попасть в свою квартиру.



Всего же в Болховском районе сейчас в жилье нуждаются больше 40 сирот. По итогам этого года квартиры получат 14 выпускников детдомов. Восемь уже получили ключи, ещё шестерым их должны вручить до конца октября. Проблема заключается лишь в том, что в районе нет жилья, которое подошло бы инвалидам-колясочникам. Над решением проблемы местные власти работают вместе с региональными.



Виктор Данилов, глава Болховского района: «Правительство Орловской области нам в этом помогает. Сейчас я знаю, что обсуждается проект закона, чтобы детям данной категории предоставлять жильё в других муниципальных образованиях, где есть подходящее место для проживания».

Напомним, что после видеообращения сирот к президенту, прокуратурой была инициирована тотальная проверка соблюдения жилищных прав сирот по всей области. В Болховский дом-интернат приезжал прокурор области Владислав Малкин. Юлии Акуловой - ещё одной выпускнице интерната - тогда удалось пообщаться с ним. Эта беседа, как отмечает сама девушка, убедила её в том, что ей и другим сиротам помогут. А значит есть надежда на будущее.



Прокуроры заверили, что будут держать вопрос восстановления нарушенных жилищных прав детей-сирот на контроле до его логического завершения. По их информации администрация Болховского района, помимо жилья для этих ребят, уже заключила контракт на приобретение пяти квартир для сирот в Орле.





Антон Киселёв

25 августа 2020 года



