Реконструкция Детского парка в Орле практически завершена Рабочие наводят последние штрихи. На этой неделе будет смонтирован модульный туалет. Есть там и то, чего еще никогда на Орловщине не было! Анна Вайсергисер проверила безопасность батутов, вмонтированных в землю.





Совсем скоро металлические заборы, которыми огорожено любимое место отдыха орловцев, исчезнут. Музыка ремонта в Детском парке близится к завершению. Ей на смену придет звон колокольчиков и детский смех. В этом уверена директор парка Наталья Тышковец. Она приоткрыла для нас завесу тайны и показала, где можно будет отдохнуть, а где попрыгать. Геоформы - готовы, осталось нанести заключительный цветной слой. Готовность номер один и у батута, вмонтированного в грунт. Такой, кстати, единственный в области. Установлен он на травмобезопасном покрытии. А когда сетка придет в негодность, то ее легко можно заменить. Но если относиться бережно, ничего и менять не придется. Как это получилось с газоном, который спустя месяц после укладки просто затоптали.



Наталья Тышковец, директор Детского парка Орла: «Хотя это и не гарантийный случай, подрядчик заменил газон, и сейчас он приживается».

Приживаются и только что высаженные новые деревья. Туи и клены с шаровидной кроной, а еще почти восемьсот метров живой изгороди.



Из парка, кстати, исчезли все фруктовые и сухие деревья, но ни одно из них просто так не срубили. Так, осталась ива, которая растет здесь с момента основания парка. Последний год ее усиленно лечат, но это лишь временная мера, которая призвана продлить ей жизнь. Так что в ее тени еще пару десятков лет можно будет ребятам осваивать тренажеры, кататься на пружинных качалках. Тут же недалеко появится мини-скалодром, пирамида, песочницы.



Антон Трущук, представитель подрядчика, прораб: «Осталось нам сделать центральную дорогу из плитки. Около 1000 квадратов. Сейчас в данный момент занимаемся установкой детского оборудования, наладкой, очисткой, помывкой. Готовимся к открытию».

К сожалению, пока эпидобстановка не позволяет, как положено, с размахом провести открытие. Срок сдачи по контракту - 30 ноября. К этому моменту новыми красками, вернее мозаикой, засияет и главная достопримечательность Детского парка - фонтан «Кони».



Как призналась нам по секрету Наталья Тышковец, она мечтает, чтобы в парке не было Wi-Fi - тогда родители смогли бы вместе с детьми наслаждаться преображением парка.





Анна Вайсергисер

25 августа 2020 года



