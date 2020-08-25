вторник 25.08.2020 21:05:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Определен подрядчик, который займётся благоустройством сквера Комсомольцев

Имеется в виду территория напротив Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.


Как сообщает сайт городской администрации, конкурсную процедуру на право благоустраивать сквер Комсомольцев выиграло ООО «ТехСпецКомплект».

Этот подрядчик уже известен городу Орлу по Детскому парку, площади Содружества, скверу Юности и фонтану в Городском парке культуры и отдыха.

Контракт заключен 24 августа. Так что подрядная организация имеет право приступить к работам, а завершить их должна до 31 ноября 2020 года.

Благоустройство обойдётся в 39 млн 965 тыс. 664 рублей. Согласно проекту, планируется обновить тропиночную сеть и лестничные сходы, оборудовать спортивную зону с турниками, тренажёрами и баскетбольной площадкой, установить скамейки, урны, новые светильники и навесы. Чтобы общественная территория оставалась в сохранности, её оснастят системой видеонаблюдения.

Благоустройство сквера Комсомольцев предусматривает два этапа. Территория у памятника Героям-комсомольцам Орловщины, погибшим в Великой Отечественной войне, преобразилась в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». А сейчас работы будут производиться в рамках проекта «Народный бюджет».


Орловское Информбюро
25 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.