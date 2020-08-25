Определен подрядчик, который займётся благоустройством сквера Комсомольцев Имеется в виду территория напротив Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.





Как сообщает сайт городской администрации, конкурсную процедуру на право благоустраивать сквер Комсомольцев выиграло ООО «ТехСпецКомплект».



Этот подрядчик уже известен городу Орлу по Детскому парку, площади Содружества, скверу Юности и фонтану в Городском парке культуры и отдыха.



Контракт заключен 24 августа. Так что подрядная организация имеет право приступить к работам, а завершить их должна до 31 ноября 2020 года.



Благоустройство обойдётся в 39 млн 965 тыс. 664 рублей. Согласно проекту, планируется обновить тропиночную сеть и лестничные сходы, оборудовать спортивную зону с турниками, тренажёрами и баскетбольной площадкой, установить скамейки, урны, новые светильники и навесы. Чтобы общественная территория оставалась в сохранности, её оснастят системой видеонаблюдения.



Благоустройство сквера Комсомольцев предусматривает два этапа. Территория у памятника Героям-комсомольцам Орловщины, погибшим в Великой Отечественной войне, преобразилась в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». А сейчас работы будут производиться в рамках проекта «Народный бюджет».





Орловское Информбюро

25 августа 2020 года



