Сколько в Орле стоит старт к знаниям? До начала учебного года остались считанные дни. Родители покупают все необходимое для школы. В какую сумму обойдет собрать первоклассника? И на что нужно обратить внимание в первую очередь?





В орловских магазинах рассказали, что покупку канцтоваров родители школьников не откладывают - уже в июле, как правило, покупают, все самое необходимое. А в последний месяц лета активно занимаются обновлением детского гардероба. Кстати, в Орелстате отметили - собрать мальчика в школу дешевле, чем девочку. Разница составляет более 5 000 рублей.



Руководствуясь средним уровнем цен на Орловщине в июле, стандартный набор одежды и канцтоваров для первоклассницы обойдется родителям в 19 243 рубля. На 14 113 рублей можно впервые одеть и снарядить в школу мальчика.



Девичья одежда обойдется кошелькам орловцев в 14 996 рублей, мальчишеская – в 9 866 рублей. Обычный набор канцтоваров обойдется для обоих в 4 248 рублей.



Хотя в эту сумму укладываются не все. Мама первоклашек-близнецов Екатерина признается: хоть и старалась по возможности быть экономной, цифры статистических данных уже превышены.



Екатерина Ларина, мама первоклассников: «Мы не брали самое дорогое, и уже сейчас вышло на одного примерно 14-15 тысяч, и нам еще надо докупить рубашки, спортивную форму, сменку, туфли. То есть это еще не финальная точка. В 14 тысяч мы точно не уложимся».

Ну а какая же школьная линейка без букета цветов? В среднем, ароматный презент для учителя обойдется родителям в 543 рубля.



Екатерина Ларина мама первоклассников: «Если не будет линейки на 1 сентября, они все равно пойдут с цветами. В любом случае. Чтобы отметить это как-то празднично».

Учитель начальных классов Елена Кузнецова 15 лет учит детей вычитать и умножать и в этом году ждет новую смену первоклашек. Родителям педагог рекомендует не покупать лишнего, а сконцентрироваться на главном.



Елена Кузнецова, учитель начальных классов лицея № 4 г.Орла: «Иногда родители покупают с большим запасом тетради, ручки, карандаши. Этого делать не нужно. На что нужно обратить внимание в первую очередь, это самая дорогая покупка - портфель: чтобы была ортопедическая спинка, широкая лямка и сам портфель был легким».

А вот на чем точно не стоит экономить, так это на безопасности. Педагог советует не покупать, например, двуцветные карандаши, они двусторонние и ребенок может уколоться. И обязательно нужно купить светоотражающие элементы, чтобы наклеить их на портфель.





Юлия Опанасюк

25 августа 2020 года



