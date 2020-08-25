Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- После вмешательства прокуратуры болховские сироты начали получать ключи от собственных квартир.



- 18 лет колонии строгого режима получил убийца с гвоздем. Кроме того, по иску потерпевших ему предстоит выплатить 1,5 млн рублей.



- Хватит на всех. В начале сентября в регионе ждут поступления вакцины от гриппа.



- Сколько стоит собрать ребенка в школу? И на чем можно сэкономить?



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Вести-Орёл

25 августа 2020 года



