Орловские чиновники выбирают, где поставить приборы фиксации нарушений ПДД Варианты размещения предложили главы муниципальных образований.





После согласования с региональным ГИБДД, была сформирована карта из 39 контрольных рубежей для мониторинга нарушений дорожного движения.

Сейчас прорабатывается вопрос двухгодичной аренды новых комплексов фото- и видеофиксации с их последующим переходом в собственность региона – сообщает информационный портал Орловской области.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



