Юные орловцы смогут заранее подготовиться к службе в ВДВ Все благодаря новой спортивной секции в центре «Десантник».





На его базе доступны занятия по военно-прикладной, патриотической, спортивной и морально-физической подготовке, а также парашютизма, стрельбы, дайвинга, плавания и метания ножей. Новая секция поможет молодым орловцам отточить навыки универсального боя.

На её оборудование выделено 73 500 рублей – отмечено в сообщении сайта городской администрации.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



