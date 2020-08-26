В Ливнах обновляют дорожную разметку около учебных учреждений и детских садов Работы планируют выполнить в течение двух недель.





13 пешеходных переходов будут двухцветными. Остальные – классическими белыми. По подсчетам коммунальщиков, на обновление уйдет больше тонны краски. Держится покрытие на асфальте в среднем 3-4 месяца.





Мария Семак

26 августа 2020 года



