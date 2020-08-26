Профилактика плюс образование Сотрудники орловского МЧС вновь побывали у юных «Спасариков». На этот раз встречу посвятили юбилейной дате - 30-летию со дня образования ведомства.





Торжественное мероприятие провели на свежем воздухе с соблюдением всех мер предосторожности и санитарных правил. Воспитанникам рассказали об особенностях службы спасателей и пожарных. Ребята поздравили сотрудников МЧС с праздником, подготовив творческие номера. На память детскому саду вручили флаг с юбилейной символикой МЧС, и теперь знамя реет над учреждением. Наталия Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Орловской области: «Мы продолжаем обучать детей правилам безопасного поведения. У нас появился целый отряд помощников - юных, но уже знающих все о правилах безопасности в детском саду».





Мария Семак

26 августа 2020 года



