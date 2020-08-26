Вниманию водителей! На некоторых улицах Орла ограничено движение.





Ограничение связано с опиловкой деревьев. Сегодня работы будут вестись с 9:00 до 12:00 на ул. Корчагина в районе дома №17 и с 13:00 до 15:00 — на ул. Корчагина в районе дома №10. Во время проведения работ будет временно ограничено движение транспортных средств и отключены линии электропередач наружного освещения, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

26 августа 2020 года



