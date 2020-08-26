В «Вятском Посаде» начинает работу всероссийский форум преподавателей дополнительного образования «Голоса традиций» Запланирована насыщенная программа - онлайн-спектакли, мастер-классы, ярмарки ремесел.





В Орел приедут преподаватели декоративного прикладного творчества, народно-певческого и изобразительного искусства из Воронежа, Белгорода, Липецка, Ельца и других городов России. Они обменяются опытом, расскажут о своих методиках работы, проведут мастер-классы.



Духовно-православный центр «Вятский Посад» получил возможность принимать мероприятие такого масштаба благодаря поддержке Фонда президентских грантов. В рамках финансирования проекта закуплено новое оборудование, которое значительно расширит возможности для развития детского творчества на Орловщине.



Форум продлится до 29 числа.





Мария Семак

26 августа 2020 года



