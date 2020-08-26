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В «Вятском Посаде» начинает работу всероссийский форум преподавателей дополнительного образования «Голоса традиций»Запланирована насыщенная программа - онлайн-спектакли, мастер-классы, ярмарки ремесел.
В Орел приедут преподаватели декоративного прикладного творчества, народно-певческого и изобразительного искусства из Воронежа, Белгорода, Липецка, Ельца и других городов России. Они обменяются опытом, расскажут о своих методиках работы, проведут мастер-классы.
Духовно-православный центр «Вятский Посад» получил возможность принимать мероприятие такого масштаба благодаря поддержке Фонда президентских грантов. В рамках финансирования проекта закуплено новое оборудование, которое значительно расширит возможности для развития детского творчества на Орловщине.
Форум продлится до 29 числа.
Мария Семак
26 августа 2020 года